Lo sconto IVA è raddoppiato nell’ultimo volantino di Euronics, proprio per questo motivo in tantissimi stanno valutando l’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, sebbene la campagna promozionale presenti una “limitazione” da non perdere assolutamente di vista.

L’accessibilità, a differenza di quanto visto e discusso in passato, risulta essere aperta ad ogni consumatore sul territorio italiano, in questo modo sarà possibile completare l’acquisto sia online che nei vari negozi sparsi, senza dover sottostare a limitazioni o vincoli di alcun tipo. In parallelo, ogni singolo prodotto viene commercializzato con garanzia di 24 mesi, ed è possibile affidarsi alla rateizzazione a Tasso Zero, nel momento in cui la spesa dovesse superare i 199 euro.

Euronics: quanti sconti nel nuovo volantino

Alla base della campagna promozionale troviamo il cosiddetto Sconto IVA, consistente in una riduzione del 18,04% su ogni singolo acquisto effettuato, indipendentemente dalla spesa, dal modello o dalla categoria merceologica di riferimento. Lo sconto viene applicato direttamente in cassa, e sarà immediato sullo stesso scontrino d’acquisto.

In aggiunta, solo su alcuni modelli contrassegnati dall’apposito bollino, è previsto il cosiddetto Doppio Sconto IVA, in questo modo si potrà godere di una riduzione del 36,08% sul prezzo di listino. Prestate attenzione però, il tutto non sarà applicabile sulla base delle proprie preferenze, ma dipenderà appunto da specifici smartphone effettivamente contrassegnati.

Sebbene sia una campagna promozionale abbastanza semplice da comprendere, nell’articolo potete trovare l’elenco aggiornato delle pagine che la compongono, in tal modo potrete accedere ad ogni combinazione/offerta disponibile.