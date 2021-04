Le occasioni disponibili da Esselunga riescono a far letteralmente sognare i tantissimi utenti che al giorno d’oggi vorrebbero acquistare nei vari punti vendita sparsi per il territorio, senza spendere cifre troppo elevate.

La campagna promozionale attualmente disponibile da Esselunga, come al solito risulta essere valida solamente nei negozi fisici, ciò sta a significare che gli acquisti non potranno in nessun modo essere completati online o da altre parti. Al netto di tale piccola limitazione, va comunque sottolineato che tutti i prodotti commercializzati sono disponibili in versione no brand, con annessa la solita garanzia legale della durata di 24 mesi.

Esselunga: offerte a non finire con gli sconti

Alla base del corrente volantino Esselunga, possiamo comunque trovare l’ottimo Realme 7i, uno smartphone appartenente alla fascia medio-bassa della telefonia mobile, caratterizzato più che altro dall’incredibile batteria da ben 6000mAh, in grado di renderlo a tutti gli effetti un battery phone dalla durata molto elevata.

Le restanti caratteristiche tecniche lo descrivono alla pari di un modello mediocre, grazie alla presenza del display IPS LCD da 6.5 pollici, passando anche per il processore octa-core MediaTek, oppure le 3 fotocamere posteriori che garantiscono scatti comunque abbastanza soddisfacenti.

Il volantino si butta anche sul mondo dei wearable, proponendo uno sconto importante su un modello quasi sconosciuto, ma ugualmente in vendita ad un prezzo finale ridottissimo. Per cogliere al volo i vari sconti pensati per voi da Esselunga, ora non vi resta che aprire le pagine sottostanti.