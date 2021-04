Vodafone: tre offerte dedicate agli ex clienti che ora possono rientrare

Chi nutre qualche dubbio su Vodafone può tranquillamente lasciare spazio a pensieri più positivi sapendo che il gestore è molto considerato in tutto il continente. La sua rete 4G risulta infatti la più estesa tanto da coprire gran parte del vecchio continente.

L’obiettivo di Vodafone in Italia durante gli ultimi mesi è però quello di recuperare gli utenti che sono andati a finire nelle mani di altri gestori. Sono nate dunque tre nuove offerte che vengono proposte agli ex clienti di Vodafone in modo da convincerli a rientrare.

Vodafone: queste sono le migliori offerte per poter fare rientro

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited