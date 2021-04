Vodafone: nuove offerte Special a partire da 4,99 euro al mese

Mai disturbare un colosso come Vodafone, il quale da anni continua a scrivere pagine importanti della telefonia mobile non solo italiana ma europea in generale. Dopo aver perso diversi treni che avrebbero condotto il noto gestore al miglioramento e al rinnovamento, tanti provider si sono impossessati di molti dei suoi utenti.

A tal proposito Vodafone vuole ritornare egemone nel mercato della telefonia mobile, proponendo tre offerte per un rientro a tutti gli ex clienti.

Vodafone recupera utenti dopo un periodo infausto: ecco tre offerte ottime

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited