Iliad con 9,99 euro offre una promo da 100 giga in 5G

Ogni volta che gli utenti cercano un nuovo gestore vanno su quello che costa di meno. Le varie offerte disponibili sul mercato della telefonia mobile italiana sono ormai tutte inclini ad offrire contenuti a basso prezzo, anche se ci sarebbe qualcuno in netta posizione di vantaggio. Stiamo parlando di Iliad, il provider proveniente dalla Francia che fin dal suo debutto ufficiale ha fatto discutere tutti.

Non si parlava altro che delle possibilità che avrebbe avuto il gestore buttato in un mare di pesce cani come quello della telefonia mobile italiana. I grandi colossi però sono stati presi in contropiede da una realtà che ad oggi non fa altro che consolidare il suo modus operandi. Iliad infatti continua a proporre le migliori offerte sul mercato per quanto concerne i contenuti ma anche i prezzi.

Iliad: sul sito ufficiale è disponibile la promo da 100 giga con tutto senza limiti e con il 5G

Non ci sono dubbi sul fatto che Iliad stia sviluppando tutto il suo potenziale pian piano anno dopo anno. Quando infatti la concorrenza crede che il gestore abbia lanciato la sua promo migliore, ecco arrivarne un’altra che riesce a battere qualsiasi record. È proprio questo il caso dell’ultima Giga 100, la quale non è altro che la promo vista a marzo ma che in questo momento è disponibile in pianta stabile e senza scadenza sul sito ufficiale.

Al suo interno sono presenti minuti senza limiti, SMS senza limiti e 100 giga di traffico dati per navigare sul web. Il tutto utilizzando il 5G che è compreso nel prezzo di 9,99 € al mese per sempre.