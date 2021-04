Iliad presenta la Giga 100 con il 5G incluso, ecco quanto costa

Spesso occorre esaminare e capire bene il percorso fatto da un’azienda. Non c’è in realtà molto da elaborare per fare i complimenti a quello che oggi è a tutti gli effetti un vero colosso della telefonia mobile. Qualcuno avrà già capito, anche senza leggere il titolo o guardare l’immagine, che si tratta di Iliad, il gestore proveniente dalla Francia che oggi in Italia risulta il più ricercato.

Visto la grande abbondanza di provider mobili, in molti credevano che questo gestore non sarebbe riuscito a superarne il rendimento. In realtà è stato l’esatto contrario, visti gli oltre 7 milioni di utenti attivi con una delle offerte di Iliad. La stessa azienda sta pensando al suo futuro mentre il presente risulta particolarmente entusiasmante grazie alle nuove proposte. Una di queste sarebbe arrivata proprio questo mese di aprile per ravvivare l’entusiasmo che c’era lo scorso marzo grazie alla promo da 100 giga presente sul sito ufficiale.

Iliad: si possono avere 100 giga grazie all’ultima promo del provider

Sul sito ufficiale di Iliad ci sono alcune offerte intramontabili ma a catturare l’attenzione dei visitatori e di certo l’ultima Giga 100. Questa soluzione, che già con la sua denominazione spiega perfettamente il contenuto, permette di avere il massimo ad un prezzo estremamente contenuto.

Ci sono al suo interno minuti senza limiti verso tutti i gestori, SMS senza limiti verso tutti e infine anche 100 giga di traffico dati per navigare sul web. Il costo della promo corrisponde a soli 9,99 € al mese con il 5G che viene offerto gratis da Iliad.