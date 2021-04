Coop e Ipercoop provano a ritagliarsi un piccolo spazio nel “cuore” di milioni di consumatori sul territorio italiano, lanciando una nuova campagna promozionale, piena zeppa di promozioni incredibili sulla tecnologia generale.

Il volantino, come era ampiamente prevedibile, risulta essere disponibile solamente nei vari punti vendita in Italia, gli acquisti non risultano essere effettuabili altrove o sul sito ufficiale delle azienda. Tutti i prodotti sono comunque commercializzati con una garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale dovrà necessariamente essere esercitata nella stessa identica location di acquisto.

Coop e Ipercoop: tanti sconti per tutti

Il volantino Coop e ipercoop passa prima di tutto per il mondo dell’azienda di Cupertino, gli utenti che si recheranno in negozio potranno approfittare di importanti riduzioni del 30/40% sulla maggior parte dei prodotti Apple effettivamente disponibili (sono esclusi solo iPhone 12 e iPhone SE 2020), previa presentazione della tessera SocioCoop.

Rientrando invece entro il sistema operativo Android, arrivano importanti riduzioni su modelli economici, ovvero con prezzi che a tutti gli effetti risultano essere inferiori ai 259 euro. Qui sarà possibile trovare Motorola G9 Play, Xiaomi Redmi Note 9, Samsung Galaxy A32 o anche altri prodotti della stessa fascia.

Non mancano, infine, alcune ottime occasioni legate agli elettrodomestici in generale, come macchine per il caffè, televisori e similari. Il volantino Coop e Ipercoop lo potete sfogliare direttamente nel nostro articolo, ricordandovi però che è in scadenza oggi, 21 aprile 2021, con validità esclusiva nei vari punti vendita sul territorio.