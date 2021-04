Il volantino Comet asseconda le richieste degli utenti, lanciando un’offerta decisamente molto speciale, una campagna promozionale accessibile praticamente ovunque sul territorio italiano, con allegata la possibilità di godere degli stessi sconti anche online sul sito ufficiale.

Gli utenti che vorranno infatti risparmiare il più possibile, potranno semplicemente collegarsi all’e-commerce di Comet, scegliere ciò che maggiormente li aggrada, e ricevere la merce a domicilio a titolo completamente gratuito. In questo caso, è importante ricordarlo, sarà strettamente necessario spendere almeno 49 euro, viceversa sarà necessario pagare una piccola quota (che in genere non supera i 10 euro).

Comet: quali sconti vi faranno risparmiare

Gli sconti disponibili da Comet che vi faranno risparmiare maggiormente, partono dagli ultimi top di gamma della Oppo Find X3 Series, parliamo quindi a tutti gli effetti di Find X3 Neo, in vendita a 799 euro, passando anche per i più economici Find X3 Lite a 499 euro (allo stesso prezzo è possibile acquistare anche il Motorola G100), senza dimenticarsi di Oppo Find X3 Pro, disponibile all’acquisto a 1149 euro.

In parallelo, se interessati a modelli più economici, non dimenticatevi dei vari Motorola Moto G 5G, Wiko Y81, LG K52, Motorola E7 Plus o similari, tutti in vendita a prezzi che non vanno oltre i 399 euro.

Chiaramente le proposte attualmente disponibili da Comet sono moltissime altre ancora, legate in parallelo a categorie merceologiche completamente differenti, per questo motivo dovete aprire subito le pagine sul sito, e godere dei vari sconti pensati appositamente per voi.