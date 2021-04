Comet prova a superare le ottime offerte delle dirette concorrenti, nonché rivali, del settore della rivendita di elettronica, proponendo una validissima alternativa agli ultimi prezzi visti nei vari negozi.

Gli utenti si ritrovano infatti a poter godere di prodotti di altissimo livello, dietro il pagamento di una spesa complessivamente ridotta, potendosi recare tranquillamente nei vari punti vendita sparsi per il territorio nazionale, oltre che naturalmente sul sito ufficiale dell’azienda. Il plus della campagna è proprio questo, ognuno di noi può accedere ad esattamente gli stessi sconti dal divano di casa, ricevendo la merce a domicilio a costo azzerato, nel momento in cui viene effettuato un ordine del valore superiore ai 49 euro.

Comet: le offerte sono senza precedenti e sono ricchissime

I prodotti effettivamente in promozione da Comet sono tanti e molto vari tra loro, partono dai top di gamma della telefonia mobile, quali sono Oppo Find X3 neo, Oppo Find X3 Pro, ma anche Xiaomi Mi 11 o gli ultimi Samsung Galaxy S21. In questo caso, purtroppo, i prezzi sono molto vicini ai listini del periodo, a causa anche della recente commercializzazione sul territorio nazionale.

In alternativa è possibile scendere verso soluzioni più economiche, rappresentate ad esempio da Motorola Moto G 5G, Wiko Y71, Motorola E7 Plus o anche un buon LG K52, tutti prodotti in commercio a prezzi che risultano essere inferiori ai 399 euro, ma ugualmente in grado di promettere discrete prestazioni generali.

Il volantino Comet lo potete scorrere nel dettaglio direttamente sul sito ufficiale.