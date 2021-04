Carburanti: la piattaforma che vi farà risparmiare su benzina, diesel, metano e Gpl

Autostrade per l’Italia

Autostrade per l’Italia è il sito per eccellenza che vi permette di gestire complessivamente i costi dei carburanti come benzina, gasolio (al self service) e Gpl (alla modalità servito). Come? Basta selezionare il percorso ovvero il casello autostradale di entrata e quello di uscita per scoprire quali sono tutte le stazioni di rifornimento e i prezzi applicati. Da qui il guidatore potrà tranquillamente calcolare le spese del pedaggio, e pianificare il percorso adatto.

Osservaprezzi carburanti

Questa piattaforma web, appartenente al Ministero dello Sviluppo economico e gratuita, permette al guidatore di consultare in tempo reale i prezzi di vendita di benzina, diesel, metano e Gpl nei distributori di tutta Italia. Egli potrà procedere:

secondo l’ area geografica , selezionando la regione, la provincia, il comune, il tipo di carburante (benzina, diesel, metano, Gpl tra servito e self laddove possibile) e l’ordine del livello prezzi;

, selezionando la regione, la provincia, il comune, il tipo di carburante (benzina, diesel, metano, Gpl tra servito e self laddove possibile) e l’ordine del livello prezzi; per zona , in cui effettuare una ricerca nei pressi desiderati;

, in cui effettuare una ricerca nei pressi desiderati; attraverso il percorso , impostando punto di partenza e punto di arrivo;

, impostando punto di partenza e punto di arrivo; per tratta autostradale , scegliendo tra i percorsi già presenti nel menu a tendina;

, scegliendo tra i percorsi già presenti nel menu a tendina; per nome impianto, in cui aggiungere il nome del gestore della stazione di servizio.

Google Maps

Le grandi app come Google Maps non possono di certo rimanere indietro, e per questo si sono munite di un aggiornamento speciale. In tal caso è sufficiente uno smartphone per avere la piantina del proprio percorso a portata di tap, una visualizzazione più ampia e semplice. L’update quindi permetterà ai consumatori di conoscere i distributori più vicini compresi di prezzo al litro di benzina e gasolio, orari di apertura ed indirizzo. Questa funzione è ancora in espansione, ciò vale a dire che ci vorrà un po’ prima che questa raggiunga tutti i Paesi.