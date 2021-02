Google Maps inizia a fare sul serio prendendo per buone le proposte avanzate dagli utenti tramite feedback. Grazie alla nuova funzionalità disponibile su mobile per tutti gli utenti potremo finalmente dire addio ad applicazioni supplementari. Il navigatore numero uno al mondo ha iniziato a visualizzare il prezzo carburante in Italia con nuovi riferimenti diretti all’interno dell’applicazione. Aspettavamo da tempo una novità simile. Ecco in cosa consiste e come raggiungerla.

Google Maps visualizza il prezzo di Benzina, Diesel ed altri carburanti in zona

Ce ne è voluto di tempo eppure la funzione tanto attesa è finalmente sopraggiunta. Stiamo parlando, così come anticipato al paragrafo precedente, del sistema di consultazione del prezzo per il rifornimento presso le stazioni di servizio in Italia.

Impossibile non notare come Google Maps per Android riesca ora ad offrire la prospettiva sui benzinai con tanto di indicazione relativa ai costi. Nel particolare è possibile scorgere il costo in relazione al servizio offerto. Funzione comoda per gli automobilisti che programmano un itinerario intermedio per la sosta rifornimento. In questo modo potremo ottenere i prezzi più vantaggiosi direttamente dall’app senza passare per software secondari.

Tutto si inserisce all’interno delle indicazioni complete del luogo con foto, recensioni, indicazioni stradali, sito Internet, numero di telefono ed orari di esercizio. SP95 indica la benzina mentre per il Diesel esiste l’apposita indicazione in chiaro.

La funzione è già in distribuzione per gli utenti e sembra funzionare per la stragrande maggioranza delle stazioni di servizio nel Bel Paese. Si tratta di un aggiornamento Google Maps lato server arrivato in sordina. Aprite l’app e verificate l’esistenza di questo nuovo componente. Nessuna info in merito alla frequenza di aggiornamento del prezzario.