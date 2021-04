WindTre si erge a grande protagonista nel campo della telefonia mobile in questo mese di Aprile. Il provider arancione ha deciso di fare un ulteriore salto di qualità nel campo delle tariffe low cost e ha presentato al suo pubblico una tariffa molto vantaggiosa come la Go Unlimited Star+.

WindTre, la nuova promozione: Giga senza limiti e costo da urlo

Gli utenti che desiderano attivare la WindTre Go Unlimited Star+ avranno a loro disposizione un pacchetto di consumi davvero unico nel suo genere. I clienti infatti potranno attivare Giga illimitati per la connessione sotto rete 4G, chiamate senza limiti verso tutti e SMS illimitati.

Ulteriore ragione per il successo della tariffa WindTre Go Unlimited Star+ sta nel prezzo. I clienti che scelgono di attivare questa promozione dovranno spendere solo 7,99 euro per il rinnovo mensile. Tra le condizioni per l’attivazione vi è però una quota una tantum per il rilascio della scheda SIM. Il prezzo, da pagare al momento della richiesta di sottoscrizione a WindTre, è di 10 euro.

La WindTre Go Unlimited Star+ pone ulteriori condizioni per i suoi clienti. Ad esempio, tutti coloro che sono interessati dovranno effettuare la portabilità del loro numero. I clienti di TIM, Vodafone ed Iliad sono quindi quelli che hanno un accesso del tutto privilegiato a questa speciale promozione.

Allo stato attuale WindTre non garantisce questa tariffa attraverso il suo sito internet. Gli interessati potranno richiedere ed in caso attivare la vantaggiosa promozione rivolgendosi in uno dei punto vendita ufficiale del provider sul territorio nazionale.