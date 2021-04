Il nuovo splendido volantino lanciato da Unieuro promette spese pazze, con importanti riduzioni sui prezzi finali di vendita della maggior parte dei prodotti attualmente disponibili sul mercato, garantendo l’accesso universale sia online che nei punti vendita.

Gli utenti che vorranno effettivamente approfittare degli sconti, potranno decidere di collegarsi subito al sito ufficiale dell’azienda, ricevendo la merce al proprio domicilio a titolo completamente gratuito, previa una spesa di almeno 49 euro per il suo acquisto effettivo. In parallelo, sempre se interessati alla rateizzazione senza interessi, segnaliamo la presenza del Tasso Zero con pagamento automatico tramite conto corrente bancario, a patto che l’ordine generale sia pari ad almeno 199 euro.

Unieuro: spese pazze con il nuovo volantino

Il volantino Unieuro convince tantissimo con prezzi sempre più bassi e convenienti, anche legati alla fascia alta del mercato della telefonia mobile. In questo caso, infatti, gli utenti si ritroveranno a poter accedere agli ultimi iPhone 12, in vendita effettivamente a 779 euro, passando anche per i più recenti Samsung Galaxy S21, disponibile a 1179 euro nella sua versione Ultra 5G, per scendere poi ai 979 euro necessari per il Galaxy S21+.

Tutti i prodotti sono accompagnati anche dai modelli più economici, i cui prezzi non vanno oltre i 379 euro, tra i quali annoveriamo chiaramente Xiaomi Mi 10T Lite, Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy A02s o Xiaomi Redmi Note 10.

