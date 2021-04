Stranger Things è di sicuro un delle serie TV di Netflix più amate dal pubblico, ma cosa succederebbe se ci fosse una fiction apposita incentrata completamente sui due personaggi Dustin e Steve? In passato, già abbiamo visto la coppia di giovani attori avere i loro siparietti comici durante la terza stagione di Stranger Things, ma in questo caso sarebbe diverso.

Ci sono diversi fan, infatti, che hanno pensare che sarebbe una buona idea creare uno spin-off in loro onore. La notizia sembra che sia giunta all’orecchio proprio di Gaten Matarazzo, il quale, nonostante gli impegni riguardanti la quarta stagione, ha risposto all’invito. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Stranger Things: ecco cosa ne pensa dello spin-off Gaten Matarazzo

Nella terza stagione, come detto prima, i due hanno avuto molto seguito con le loro avventure, tanto che che tra di loro si stringesse un vero e proprio legame di amicizia rivelatosi particolarmente utile soprattutto per le sorti di Hawkins.

Matarazzo, ultimamente è spesso al centro dell’attenzione con diverse dichiarazioni, ed ora è stato intervistato da ET Online, dove ha commentato la possibile idea sullo spin-off e facendo capire di avere le idee ben chiare: “Penso che uno spinoff su Dustin e Steve sarebbe bello se fosse per un pubblico di nicchia. Per esempio se fosse una serie breve, una cosa tipo WandaVision o una webserie su YouTube con episodi settimanali che raccontano scenette e peripezie dei due. Non so se uno spin-off lungo su Dustin e Steve sia sostenibile. Cosa farebbero per un’intera stagione, solo loro? Invece sarebbe fantastico un format del genere!“.