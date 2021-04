Netflix stupisce sempre e questa volta è riuscito ad infilarsi nella storia di Grand Theft Auto, alias GTA 6. Cosa c’entra il colosso dello streaming on demand con il titolo di Rockstar Games. Ma soprattutto quello che in molti si stanno chiedendo è perché si sia buttato nella mischia delle notizie in merito all’uscita del nuovo sequel! Cerchiamo di scoprirlo insieme in questo articolo.

Netflix rivela qualcosa con un tweet su GTA 6

Ebbene sì una notizia recente riguarda proprio Netflix che attraverso un tweet avrebbe cercato di rivelare qualcosa su GTA 6. Si tratta di un post pubblicato dalla pagina ufficiale francese di Twitter: “Fondamentalmente, GTA 6 arriverà presto“.

Da qui varie ipotesi su come possa centrare Netflix con il titolo di Rockstar Games. Anche perché, a dirla tutta, mai ha dimostrato o manifestato un qualche interesse per questo videogame. La reazione degli utenti non si è fatta attendere. Diversi hanno cominciato a bombardare Netflix di domande che fondamentalmente cercavano una spiegazione all’affermazione pubblicata.

Cercando di riparare alla gaffe, Netflix avrebbe corretto il tiro scrivendo: “Rischiamo di aspettare il gioco ancora per un po’“. Riconfermando che GTA 6 uscirà “quando è pronto, proprio come per la produzione di una serie“. Un po’ come la scoperta dell’acqua calda. Chissà se invece, come con il titolo The Witcher, in caldo ci sarebbe una serie TV ispirata al gioco. Se ne vedrebbero davvero delle belle.

Nel frattempo però a tutti gli appassionati di Grand Theft Auto non resta che attendere l’arrivo di GTA 6 con molta pazienza. Rumors prevedono il suo arrivo non così lontano, ma comunque non prima del 2022. Non ultimo un annuncio dell’azienda produttrice di una posizione aperta. Chi cerca lavoro dovrebbe dargli un’occhiata.

Scherzi a parte questa possibilità di candidatura rivela una chicca non indifferente che sarà inserita nel gioco. Infatti pare che sarà arricchito con contenuti multimediali in-game per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente.

Se volete scoprire dove sarà ambientato GTA 6 vi consigliamo di leggere questo nostro articolo.