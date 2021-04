Dopo 7 lunghi anni dall’uscita del suo predecessore oggi arrivano le prime indiscrezioni di Grand Theft Auto, alias GTA 6. Molti fan di questo videogame non vedono loro di conoscere tutti gli ultimi dettagli. Vogliamo però precisare che non arrivano da fonti ufficiali, ma da Tom Henderson. Questo noto leaker aveva già anticipato dettagli rivelatisi corretti in merito ad altri due titoli famosi: Battlefield e Call of Duty. Siete pronti a fare un salto nel futuro con il nuovo GTA 6?

Niente anni ’80 per GTA 6 che pare sarà ambientato in epoca moderna

Per gli amanti di questo action-adventure a mondo aperto l’ambientazione è un fattore molto importante. Si potrebbe definire indispensabile. Avventurarsi con il personaggio in un mondo anni ’50 è differente rispetto a quello che sarebbe negli anni ’90. Tuttavia pare che con la novità arrivi anche la smentita. Sì, perché GTA 6 sarà ambientato, secondo l’indiscrezione di Henderson, in epoca moderna. Quindi niente anni ’80 e rispetto al precedente Grand Theft Auto di Rockstar Games si tratta del futuro anche se, a dire il vero, non cambierà molto da una prima analisi.

Quali saranno allora le super novità che i fan tanto attendo? Ancora non lo sappiamo di per certo, ma qualche indizio arriva da una posizione aperta che la nota azienda indiana ha pubblicato sul suo sito. Cercano un “mixed-media animator“. In sostanza sembra che sia volontà dei produttori inserire dei contenuti multimediali in-game per rendere ancora più immersiva l’esperienza dei gamer. Anche questo è un indizio tale per cui sarebbe impossibile un’ambientazione precedente agli anni ’90.

L’uscita del nuovo Grand Theft Auto è più vicina di quanto si possa pensare

L’uscita del nuovo capitolo di Grand Theft Auto, GTA 6, sembra essere più vicina di quanto si possa pensare. A confermare ciò i rumors che vedrebbero l’annuncio della sua data di uscita già quest’anno. Comunque se l’ufficializzazione della data avverrà nei prossimi mesi, il gioco potrebbe essere disponibile al pubblico solo dal 2022.

Saranno vere queste notizie oppure no? Sarà il tempo a svelare la verità ai fan di GTA 6 ai quali non resta che attendere. Nel frattempo è uscita una nuova patch per GTA Online in grado di ridurre i tempi di avvio del gioco.