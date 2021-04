Le offerte racchiuse nell’ultimo volantino Bennet, permettono a tutti i consumatori di raggiungere sconti e prezzi sempre più interessati, senza andare a toccare i top di gamma del momento, almeno per quanto riguarda la telefonia generale.

La campagna promozionale, come sempre quando parliamo di Bennet, risulta essere disponibile in esclusiva, presso i punti vendita di proprietà dell’azienda, senza minimamente offrire l’acquisto sul sito ufficiale, almeno agli stessi identici prezzi. Tutti gli utenti saranno costretti a recarsi personalmente in negozio, ricordando comunque che è possibile optare anche per la rateizzazione senza interessi, solo nel momento in cui la spesa supererà i 199 euro.

Bennet: occasioni da non perdere per tutti

Il volantino Bennet, come ampiamente raccontato in precedenza, ha una certa predilezione verso la fascia media della telefonia mobile, qui possiamo difatti trovare alcune ottime occasioni per risparmiare, godendo nel complesso di discrete prestazioni. In particolare sono disponibili prodotti del calibro di Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Motorola G9 Play, Samsung Galaxy A71 e Galaxy A20s, tutti in vendita a meno di 299 euro.

Nell’eventualità in cui foste interessati ad un tablet, sebbene il mercato sia carente nel 2021, segnaliamo la disponibilità di Apple iPad 10.2″ a 299 euro (versione solo WiFi), come anche Lenovo M10+ da 229 euro.

Ogni altra informazione in merito all’ottimo volantino Bennet discusso nel nostro articolo, è rimandata direttamente alle pagine che abbiamo pensato di integrare come galleria fotografica, per favorire l’accesso agli sconti.