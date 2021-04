Il nuovo volantino Expert, intitolato “Lo sconto che conta“, avvicina gli utenti a tutti i negozi dislocati sul territorio, ed aperti al pubblico in sicurezza, oltre che permettere l’acquisto dei prodotti desiderati anche sul proprio sito ufficiale, senza limitazioni particolari.

L’unica cosa da sapere, nel momento in cui si fosse interessati ad una compravendita online, riguarda il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a a domicilio, sempre da aggiungere al prezzo mostrato a schermo (tranne che in rare occasioni). Il volantino prevede anche la possibilità di affidarsi alla rateizzazione senza interessi, definita Tasso Zero, nel momento in cui l’ordine dovesse superare i 199 euro.

Expert: spendere poco è molto più semplice del previsto

Spendere poco con Expert è davvero semplicissimo, la campagna promozionale è attiva fino al 25 aprile, salvo esaurimento anticipato delle scorte. I migliori smartphone in promozione rientrano a tutti gli effetti tra Xiaomi Redmi Note 9, disponibile a 169 euro, Samsung Galaxy A32 a 259 euro, Realme 7i a 149 euro, Xiaomi Mi 11 Lite a 349 euro, Xiaomi Redmi Note 10 a 229 euro, Xiaomi Redmi 9T a 179 euro, Samsung Galaxy S20 FE a 549 euro, Oppo A94 5G a 369 euro, Oppo Reno 4Z 5G a 279 euro, Huawei P Smart 2021 a 179 euro, Vivo Y11s a 129 euro, Motorola Moto G9 Power a 179 euro, Wiko Y62 a 89 euro, Realme 8 Pro a 299 euro, Samsung Galaxy A31 a 219 euro, Galaxy A51, Galaxy Note 20 a 699 euro, Galaxy Note 20 Ultra 5G a 999 euro e tantissimi altri ancora.

Le possibilità di acquisto da Expert sono davvero interminabili ed “immense”, per questo motivo non possiamo che raccomandarvi la visione delle pagine che potete trovare elencate nell’articolo.