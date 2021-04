Non ci sono grandi novità per gli utenti di Vodafone per la stagione primaverile. Seguendo lo schema degli scorsi anni, anche in questo 2021 il gestore inglese ha previsto degli aumenti di prezzo per il suo pubblico. Le rimodulazioni dei listini in questa circostanza interessano gli utenti della telefonia fissa e in particolare modo gli abbonati che hanno attivato la Special 50 Giga.

Vodafone, la pessima novità con l’aumento di 2 euro per questa tariffa

Per la popolarissima ricaricabile di Vodafone è ora previsto un rincaro sui prezzi di 2 euro. In base ai nuovi schemi, la Special 50 Giga avrà un costo mensile di 9,99 euro per tutti gli utenti che sino a qualche settimana fa pagavano 7,99 euro. Previsto, invece, il pagamento di 8,99 euro per gli abbonati con precedente prezzo fissato a 6,99 euro.

In controtendenza rispetto a precedenti occasioni e rimodulazioni, in questa circostanza Vodafone non ha previsto dei proporzionali scatti per le soglie di consumi. Gli abbonati Vodafone con la Special 50 Giga pertanto avranno ancora chiamate senza limiti e SMS infiniti con 50 Giga per la connessione di rete sotto linea 4G.

La rimodulazione dei prezzi di Vodafone è divenuta effettiva a partire dallo scorso 21 Febbraio. In base alle regole già stabilite dall’operatore, gli utenti ora non avranno più modo di recedere dalla modifica dei costi e dal piano tariffario senza il pagamento delle penali.

Gli aumenti dei prezzi per la Special 50 Giga sono validi tendenzialmente per i vecchi abbonati. Per i nuovi abbonati, lo ricordiamo, Vodafone prevede un prezzo bloccato durante il primo semestre.