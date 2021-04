Se vivi negli Stati Uniti e utilizzi uno smartphone Android, è probabile che tu abbia giá visto al nuova esperienza simile ad Android Auto di google per dispositivi mobile. Sebbene non sia ancora un’esperienza a tutti gli effetti, la nuova modalitá di guida destinata a sostituire Android auto era limitata agli Stati Uniti.

Dopo diversi mesi di sviluppo, sembra che Google sia fiducioso che la modalitá di guida Assistant sia pronta per essere rilasciata su piú mercati. A partire da questa settimana, gli utenti Android in piú paesi inizieranno a vedere la nuova esperienza simile ad Android Auto.

Google Assistant: controlla se puoi ricevere la nuova modalitá

La pagina di supporto di Google afferma che questa anteprima della modalitá di guida di Google Assistant sará ora disponibile per utenti Android nei paesi: Australia, Gran Bretagna, Irlanda, India e Singapore. Proprio come Android Auto, la modalitá di guida di Google Assistant dovrebbe consentirti di utilizzare la voce per inviare e ricevere chiamate e messaggi, nonché avvisarti di una chiamata in arrivo per consentirti di rispondere o rifiutare con la voce.

Naturalmente, puoi anche utilizzare la modalitá di guida per riprodurre la tua musica preferita da qualsiasi servizio di streaming a cui sei abbonato. Tieni presente che avrai bisogno di uno smartphone con Android 9.0 o versioni successive con almeno 4 GB di RAM per utilizzare il servizio. Per verificare se hai ricevuto la modalitá di guida, apri Google Maps e vai su Impostazioni > Impostazioni di navigazione> Impostazioni di Google Assistant.

In caso affermativo, questo dovrebbe portarti ad un nuovo pannello per la modalitá di guida. In caso contrario, si aprirá la schermata delle impostazioni generali di Assistant a cui puoi accedere da piú app Google.