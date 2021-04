Le nuove offerte del volantino Coop e Ipercoop nascondono al proprio interno un buonissimo quantitativo di sconti da non perdere assolutamente di vista, sempre nell’ottica di raggiungere il maggior risparmio possibile sui vari acquisti effettuati.

Spendere poco con Coop e Ipercoop potrebbe essere davvero molto più semplice del previsto, il volantino attuale risulta essere attivo in tutti i punti vendita dislocati per l’intero territorio nazionale, senza distinzioni o limitazioni di alcun tipo. La scadenza è fissata al 21 aprile, con possibilità di fruire di una garanzia di 24 mesi per ogni prodotto effettivamente aggiunto al carrello.

Coop e Ipercoop: occhio allo sconto

Gli sconti attivati da Coop e Ipercoop interessano prima di tutto il mondo Apple, in questo caso infatti i possessori di una tessera SocioCoop potranno accedere ad una riduzione del 30/40% dal prezzo di listino per i modelli dell’azienda di Cupertino, ad esclusione di iPhone SE e iPhone 12 (tutte le varianti).

Altrettanti sconti sono invece applicati sui prodotti con sistema operativo Android, in particolare sarà possibile acquistare modelli abbastanza economici, del calibro di Xiaomi Redmi Note 9, Motorola G9 Play, Samsung Galaxy A32 o simili, tutti in vendita a prezzi che non vanno oltre i 259 euro.

La campagna promozionale ovviamente non si ferma alla telefonia mobile, ma estende le possibilità di acquisto anche verso altre categorie merceologiche, come gli elettrodomestici o le televisioni. Scoprite le migliori occasioni del periodo, aprendo subito le pagine che trovate elencate direttamente nell’articolo.