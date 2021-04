Una nuova campagna promozionale ha fatto la propria comparsa nel panorama dei rivenditori di elettronica, portando con sè sconti incredibili. Stiamo parlando dell’ultimo volantino Unieuro, la perfetta occasione per risparmiare sui vari acquisti effettuati, sia in negozio che online.

Come ampiamente pronosticabile, dati i pregressi della stessa azienda, gli ordini completati sul sito ufficiale prevedono la spedizione gratuita a domicilio, solo nel momento in cui la spesa sia di valore superiore ai 49 euro (indipendentemente dalla tipologia della merce scelta). Il volantino è valido fino al 25 aprile 2021, salvo esaurimento anticipato delle scorte.

Unieuro: quante offerte speciali per gli utenti

Gli utenti possono spaziare tra tantissimi modelli di smartphone, a partire ad esempio dai prodotti di casa Apple, in questo caso infatti sarà possibile acquistare l’ultimo iPhone 12, spendendo 779 euro, per la versione con 64GB di memoria integrata.

Proseguendo, e spostandosi verso il mondo Android, ecco arrivare gli ultimi Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, disponibili a 1179 euro, o 979 euro per il Galaxy S21+, scendendo lentamente verso i 379 euro del Galaxy A52, 199 euro del Galaxy A21s, 149 euro del Galaxy A02s, 329 euro dello Xiaomi Redmi Note 10 Pro, 299 euro dello Xiaomi Mi 10T Lite, 129 euro dello Xiaomi Redmi 9 o anche l’ottimo Xiaomi Mi 11 5G in vendita in promozione a soli 799 euro.

Questo è naturalmente solamente un estratto di ciò che a tutti gli effetti vi aspetta da Unieuro, sfogliando le pagine sottostanti potrete avere un’idea delle migliori promozioni dell’azienda, capendo e conoscendo da vicino ogni singola promozione pensata appositamente per voi.