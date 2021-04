Android: oltre 10 app a pagamento sono gratis oggi sul Play Store

Capita più volte di valutare uno smartphone in base al sistema operativo di cui è provvisto. Tutti gli utenti che infatti ne vanno ad acquistare uno nuovo valutano tantissimi aspetti e soprattutto quello della piattaforma mobile. Android risulta di certo la più utilizzata anche in virtù delle tantissime aziende produttrici di smartphone che ad oggi popolano il mondo mobile.

Ovviamente il robottino verde gode dei suoi benefici visto che riesce a permettere una grande personalizzazione su ogni dispositivo mobile. Proprio questo aspetto ha da sempre interessato gli utenti, sia quelli più curiosi che quelli poco avvezzi al mondo degli smartphone. I numeri peraltro parlano chiaro: Android è il sistema operativo più utilizzato in assoluto con oltre 2 miliardi di utenti in giro per il mondo. Una delle feature migliori appartenenti ad Android è di certo il Play Store di Google, lo spazio dedicato a tutti i contenuti che siano applicazioni o giochi di diverso genere. Oggi poi sembra essere periodo di saldi con tantissimi titoli a pagamento offerti totalmente gratis ma solo per un periodo di tempo limitato.

Android: tutti questi titoli a pagamento diventano gratis per qualche giorno sul Play Store

Nella lista qui in basso ci sono tutti i migliori titoli a pagamento che potranno essere scaricati gratis. Ecco i link diretti: