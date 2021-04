A contribuire nel rendere il mondo Android un fantastico ecosistema variegato e ricco di possibilità abbiamo senza ombra di dubbio le applicazioni, i piccoli software infatti, sono essenziali per permettere ai nostri smartphone di compiere le piccole meraviglie che ogni giorno vediamo, le quali consistono in attività semplici come guardare una serie TV oppure ben più complesse come gestire il nostro conto in banca.

Ovviamente le app sono scritte da programmatori dedicati e spesso verificati, i quali pubblicano poi il codice completo sul Play Store che, così com’è per tutte le applicazioni, viene sottoposto a controlli periodici da parte di Google, la quale cerca di mantenere il proprio store libero da malware.

Alle volte però, alcune app malevole, generalmente scritte da terze parti sconosciute, riescono comunque a circolare sullo store finendo su migliaia di dispositivi in poche ore.

Eliminate queste app

Se avete una delle applicazioni presenti in questo elenco, disinstallate tutto e se potete, effettuate anche un hard reset del dispositivo, in modo da eliminare ogni script malevolo.