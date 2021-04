Netflix anche nelle prossime settimane sorprende i suoi clienti con importanti contenuti sulla piattaforma streaming. Solo per citare le serie tv e solo per citare tre titoli molto attesi, entro l’estate i clienti potranno gustarsi gli episodi di Lucifer, Il divino codino ed Elite.

Da tempo Netflix ha eliminato la possibilità di un mese a costo zero per tutti i nuovi clienti. Gli utenti che desiderano accedere per la prima volta alla piattaforma streaming possono però beneficiare di due offerte vantaggiose, grazie a TIM e Sky,

Netflix, le migliori offerte primaverili a costo zero

Una promozione molto valida è la Mondo Netflix di TIM. Al costo di 12,99 euro, tutti i clienti del provider italiano potranno accedere ai contenuti esclusivi della piattaforma TIMvision più tutti i titoli già disponibili proprio su Netflix. Inoltre, i clienti che sceglieranno questa proposta di TIM riceveranno a titolo gratuito anche il decoder TIMvision Box.

Altra interessante promozione è quella legata a Sky. I clienti della piattaforma televisiva satellitare anche nel mese di Aprile potranno attivare il pacchetto Intrattenimento Plus. A soli 9,99 euro in più, gli abbonati di Sky si garantiranno il libero accesso a tutto il catalogo di Netflix. Per alcuni abbonati inoltre il primo mese è a costo zero.

