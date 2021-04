Soltanto pochi giorni fa l’analista Ming-Chi Kuo ha dichiarato che l’iPhone 14, il cui arrivo è previsto nel 2022, sarà disponibile in quattro modelli differenti e che tra di loro non troverà spazio il modello mini introdotto da Apple con il suo iPhone 12. La versione con display da 5,4 pollici, però, sarà disponibile quest’anno. La prossima generazione di iPhone manterrà invariata la suddivisione in quattro modelli e proporrà anche un iPhone 13 mini.

iPhone 13 mini con notch ridotto e modulo fotografico rinnovato: ecco tutte le novità!

L’iPhone 13 mini è apparso in alcuni render che hanno dato modo di contrapporre quello che potrebbe essere il suo design con quanto già proposto da Apple con il suo iPhone 12 mini. A destare maggiore curiosità è il modulo fotografico che, pur non presentando particolari differenze nelle dimensioni, propone una disposizione differente dei sensori, i quali appaiono in diagonale anziché nella tipica posizione verticale.

Alla base della novità potrebbero non esserci motivi legati esclusivamente all’intenzione di rinnovare il design del nuovo iPhone bensì la probabile introduzione di novità tecniche che mirano a migliorare la qualità fotografica. Sono diverse, a tal proposito, le indiscrezioni secondo le quali gli iPhone in arrivo nel mese di settembre proporranno un nuovo comparto fotografico.

Emerge poi un notch dalle dimensioni ridotte, ma pur sempre evidente in quanto destinato a sparire del tutto soltanto con l’arrivo degli iPhone 14.

I particolari mostrati dalle immagini potrebbero non corrispondere a quanto realmente ideato da Apple. E’ opportuno, quindi, ritenere quanto fino ad ora emerso soltanto frutto di ipotesi che saranno smentite o confermate soltanto dall’arrivo dei dispositivi in questione. Nell’attesa è comunque interessante conoscere quelle che potrebbero essere le prossime mosse di Apple.