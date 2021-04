Horizon Forbidden West sará il sequel di Horizon Zero Dawn e i fan non vedono l’ora di poter mettere le mani sul gioco. Non sará necessario aver giocato il primo capitolo, ma ora che sará gratuito grazie all’iniziativa Play At Home di non puoi fartelo scappare. Il gioco sará gratuito per chiunque possiede una console Sony PlayStation dal 19 aprile.

Rilasciato nel 2017, Horizon Zero Dawn puó essere giocato su PS4 e PS5. Segue la storia di una giovane donna di nome Aloy nel 31° secolo, dopo che un cataclisma ha distrutto la civiltá. Tuttavia, i resti degli “Antichi”, la precedente societá avanzata della Terra, sono sparpagliati sulla terra sotto forma di gigantesche bestie meccaniche. Aloy scoprirá i misteri di queste macchine.

Horizon Zero Dawn: puoi averlo gratis dal 19 aprile

Forbidden West continuerá il viaggio di Aloy mentre viene inviata in un territorio inesplorato per trovare la fonte di una misteriosa piaga che sta danneggiando la terra. Nel frattempo, Sylens, che appare per la prima volta in Zero Dawn, cerca di capire perché l’IA Hades è stata riattivata. Questo é uno dei punti centrali della trama in Zero Dawn e sembra essere altrettanto importante in Forbidden West.

Horizon Zero Dawn è stato un successo immediato per Sony e lo sviluppatore Guerilla Games dopo il suo primo IP Killzone. Dopo il secondo anniversario nel 2019, PlayStation ha annunciato di aver venduto oltre 10 milioni di copie. Per quanto importante possa essere la narrazione di un gioco, gli studi vogliono che i sequel siano accessibili per raggiungere il piú ampio pubblico possibile. In questo senso, Guerilla Games proverá a rendere Forbidden West il piú appetibile possibile per i nuovi arrivati.

Horizon Forbidden West uscirá quest’anno, ma non saremmo sorpresi di scoprire che è stato rimandato a causa della pandemia da COVID-19.