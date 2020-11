Ubisoft ha condiviso i dettagli sulla prossima stagione di Rainbow Six Siege, Operation Neon Dawn. Lo studio ha annunciato che l’Anno 5, Stagione 4, è disponibile sul server di prova per PC da lunedì 9 novembre. Con la nuova stagione, i giocatori avranno accesso a un altro operatore, una mappa Skyscraper rielaborata, nuove opzioni di accessibilità ed il programma Six Guardian.

La caratteristica principale dell’Operazione Neon Dawn è l’aggiunta di Aruni, il primo operatore thailandese di Siege. Aruni è equipaggiato con il Surya Gate, un cancello laser dispiegabile che infligge danni agli attaccanti e si spegne per far passare i difensori. La Porta Surya può essere attaccata a pareti, portelli, porte e finestre. Aruni è anche equipaggiato con l’MK 14 EBR e il P10 RONI come armi primarie e un PRB 92 come arma secondaria.

Rainbow Six Siege Neon Dawn, l’aggiornamento arriverà a breve

Inoltre, la mappa del grattacielo è stata “reinventata” e “rielaborata” per includere tre obiettivi principali. Uno di questi obiettivi è incanalare gli aggressori nell’edificio riducendo il numero di balconi disponibili. Altre due caratteristiche sono state ottimizzate su Skyscraper: è stata aggiunta una nuova rotazione tra i lati dell’edificio al secondo piano e i siti delle bombe sono stati bilanciati per rendere le partite più competitive.

Operation Neon Dawn offre nuove opzioni di accessibilità, come Voice to Text e Text to Voice per la chat di gioco. Altre impostazioni includono l’assistenza chat e opzioni di personalizzazione per segnali audio / video e ridimensionamento dei caratteri. Poi c’è il programma Six Guardian, che contiene un pacchetto a tempo limitato dedicato ad enti di beneficenza. Ubisoft ha detto che presto rivelerà qualcosa di più su questa partnership.

Questo aggiornamento arriva appena prima del lancio di PlayStation 5 e Xbox Series S / Series X. Rainbow Six Siege sarà disponibile come aggiornamento gratuito di nuova generazione per tutti i possessori.