Apple ha già annunciato la data ufficiale del suo prossimo evento, il quale si terrà tra soli pochi giorni, esattamente il 20 aprile 2021, e sarà dedicato alla presentazione di nuovi dispositivi, tra i quali con molta probabilità vi saranno i nuovi iPad Pro, gli Apple AirPods 3 e la nuova Apple Pencil 3. Quest’ultima è apparsa in alcune immagini che hanno svelato un dettaglio riguardante il design adottato dal colosso di Cupertino.

Apple Pencil 3 arriverà il 20 aprile e avrà un nuovo design!

Protagonisti del prossimo evento Apple saranno molto probabilmente i nuovi iPad Pro, i quali saranno accompagnati dalla nuova generazione di Apple AirPods e, a quanto pare, anche dalla Apple Pencil 3.

Lo stilo del colosso di Cupertino è apparso in alcune immagini trapelate su Twitter che hanno fornito un’informazione rilevante in merito a quello che potrebbe essere il design scelto da Apple. Il colosso sembra abbia optato per una copertura esterna lucida che riprende quanto proposto in passato pur non rinunciando all’introduzione di novità evidenti che è possibile riscontrare nelle dimensioni della punta. Nessun dettaglio è ancora emerso riguardo le funzionalità proposte dalla nuova Apple Pencil 3. Ma è possibile ipotizzare l’arrivo di novità avanzate che escluderanno la compatibilità con iPad di generazioni precedenti.

Apple Pencil 3 e iPad Pro non saranno gli unici dispositivi in arrivo. Apple durante il suo evento potrebbe infatti presentare anche gli Apple AirPods 3, le cui caratteristiche sono state più volte rese note dalle indiscrezioni emerse; e i suoi Apple AirTags, il dispositivo di localizzazione che da mesi ormai alimenta la curiosità degli appassionati.