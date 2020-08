I futuri Apple AirPods, inclusi i presunti AirPods 3 e AirPods Pro Lite, potrebbero sospendere o abbassare automaticamente il volume della tua musica se rilevano pericoli nell’ambiente circostante. Questo secondo un brevetto concesso all’azienda l’11 agosto.

Il brevetto descrive un paio di auricolari true wireless in grado di regolare la propria uscita audio in base alle attività e alla posizione dell’utente. Tra le novità, troviamo la ‘regolazione del volume audio e interruzione della riproduzione audio. Utilizzando una combinazione di dati GPS da uno smartphone o smartwatch e dati di posizione dagli auricolari stessi, il brevetto descrive come i futuri AirPods potrebbero aiutare gli utenti a stare al sicuro.

Apple AirPods, il brevetto include interessanti funzioni

Il dispositivo di rilevamento può determinare se l’utente indossa le cuffie in entrambe le orecchie e in quale lato della strada si trova. Successivamente, gli auricolari ‘mettono in pausa o impediscono la riproduzione audio’ attraverso il sensore adiacente alla strada, consentendoti di sentire il traffico mentre ascolti la musica attraverso l’altro auricolare.

I dati di velocità, presumibilmente presi da un accelerometro integrato negli AirPod stessi, potrebbero essere utilizzati anche per mantenere i ciclisti al sicuro. Gli auricolari potrebbero mettere in pausa la musica quando la velocità è superiore a una certa soglia. I nuovi AirPods potrebbero comunicare tramite Bluetooth con un iPhone e ‘potrebbero far parte di un sistema AirPods che fornisce all’utente coaching e feedback durante la valutazione di una routine di esercizi’.

Ciò potrebbe essere particolarmente utile per esercizi come lo yoga. Anche se queste caratteristiche sembrano interessanti, un brevetto non garantisce che le vedremo effettivamente nel prodotto reale.

L’analista del settore, Ming-Chi Kuo, ha previsto che gli AirPods di nuova generazione inizieranno la produzione di massa all’inizio del 2021. Sarà presente anche un nuovo modello di AirPods Pro (il presunto AirPods Pro Lite) in arrivo nel 2022.