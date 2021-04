Nuove immagini e video trapelati online mostrano, presumibilmente, il prossimo Samsung Galaxy A82. A differenza del suo predecessore, non esiste una configurazione innovativa della fotocamera. In questo senso, il Samsung A82 potrebbe somigliare a quello che ci aspettiamo sará il Samsung Galaxy S21 FE.

Di recente abbiamo assistito al Samsung Galaxy Quantum 2, un successore del Galaxy Quantum lanciato in alcune regioni lo scorso maggio. Il Quantum 2 sembra progettato in modo simile al Samsung A52 e A72 annunciati a marzo, con la stessa configurazione della fotocamera ma con meno obiettivi sul retro.

Samsung Galaxy A82: le immagini mostrano fotocamere standard

Il modello in questione é disponibile in bianco e sembra avere uno schermo leggermente curvo, un pulsante di controllo del volume ed una porta USB-C nella parte inferiore. Secondo quanto riferito, la confezione dell’ A82 conteneva un caricabatterie rapido ed un cavo da 15W. Inoltre, le nuove immagini trapelate apparse in un post sul sito di social media cinese Weibo mostra uno smartphone che si dice essere il Galaxy A82.

Lo smartphone in questione sembra essere molto simile al Quantum 2 anche se appare in una colorazione grigio scuro. Presumibilmente, sono lo stesso smartphone anche se è possibile che uno sia una variante dell’altro e che abbiamo piccole differenze tecniche. Dalle immagini sembra che il Samsung A82 arriverá con una configurazione delle fotocamere standard.

In passato, alcune perdite suggerivano che l’A82 avrebbe utilizzato un sistema di fotocamera innovativo che utilizzava una colonna verticale che ruotava verso l’alto. A meno di comunicazioni ufficiali diverse, ci aspettiamo che il device arrivi sul mercato con la soluzione mostrata nelle immagini trapelate.