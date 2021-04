Euronics decide di adottare una delle campagne promozionali più agguerrite e richieste di Trony, proponendo in tutti i propri punti vendita, senza distinzioni di alcun tipo, in termini di territorialità o di appartenenza di soci vari, la cosiddetta soluzione Sconto IVA e Doppio Sconto IVA.

Il volantino risulta essere disponibile davvero ovunque in Italia, fino al 28 aprile 2021; le scorte, dati alla mano, non dovrebbero assolutamente rivelarsi un problema, anche se naturalmente potrebbero terminare prima della data di scadenza. Gli acquisti, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, o comunque abbiamo visto in precedenza da Trony, potranno essere completati anche online sul sito ufficiale, con spedizione a pagamento presso l’indirizzo selezionato.

Nel caso in cui foste interessati agli acquisti su Amazon, sappiate che potrete affidarvi a questo canale Telegram, per ricevere in cambio codici sconto completamente gratis da utilizzare per i vostri ordini.

Euronics: non dimenticatevi delle nuove offerte

Le nuove offerte disponibili da Euronics possono davvero lasciare a bocca aperta, in quanto su ogni acquisto effettuato è previsto uno sconto fisso del 18,04%, applicato direttamente in cassa. Prestate attenzione, non viene fornito un buono sconto da spendere successivamente, ma viene applicata una riduzione istantanea sul prodotto stesso.

Nel momento in cui l’utente sceglierà uno dei modelli contrassegnati dall’apposito bollino, invece, potrà godere di una riduzione del 36,08%, pari al cosiddetto Doppio Sconto IVA, anch’essa applicata nello stesso identico istante d’acquisto.

Il risparmio messo sul piatto da Euronics è notevole, è alla portata di ognuno di noi ed è applicato su tutte le categorie merceologiche commercializzate dall’azienda. Per maggiori informazioni in merito potete aprire le pagine che trovate nell’articolo.