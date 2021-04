Le nuove occasioni del volantino Euronics, permettono ai consumatori di risparmiare decisamente più del previsto, nel momento in cui vorranno acquistare un prodotto recandosi però in determinati, e specifici punti vendita sparsi per il territorio nazionale.

La validità della campagna è fissata fino al 14 aprile 2021, con possibilità di ordini solo ed esclusivamente presso i negozi di proprietà del socio Euronics Bruno, non sarà possibile accedervi da altre parti o direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. E’ presente, come al solito, anche la rateizzazione a Tasso Zero, richiedibile solo nel momento in cui si spendono più di 199 euro, con pagamento fisso tramite il conto corrente, a partire dalla mensilità di Giugno 2021.

Euronics: quali sono gli sconti migliori

All’interno della campagna promozionale, si possono ad ogni modo scovare innumerevoli occasioni per risparmiare, anche a partire dai top di gamma del periodo, quindi gli ultimi dispositivi lanciati sul mercato nazionale. In questo caso i prezzi sono molto vicini ai listini, infatti il Galaxy S21 5G costa 879 euro, lo Xiaomi Mi 11 si ferma a 899 euro o l’Oppo Find X3 Pro non scende sotto i 1149 euro, però è importante segnalare la possibilità di acquistarli.

Volendo invece puntare l’attenzione sulle occasioni più interessanti, non dimenticatevi dei nuovissimi medi di gamma di casa Samsung, quali sono ad esempio Samsung Galaxy A32, A52, A72 o A12, tutti con prezzi che oscillano tra 199 e 499 euro.

Il volantino Euronics riserva incredibili sorprese per i consumatori che si recheranno in negozio, potrete prendere visione dell’anteprima delle offerte, aprendo le pagine sottostanti.