Gli sconti applicati da Carrefour portano gli utenti a poter risparmiare davvero più del previsto su ogni acquisto effettuato, anche recandosi personalmente nei vari punti vendita sparsi per il territorio nazionale, senza portare distinzioni regionali di alcun tipo.

Il volantino risulta essere disponibile ovunque fino al 21 aprile 2021, le scorte non sono limitate, di conseguenza risulta essere possibile ricorrere all’acquisto, almeno da un punto di vista teorico, anche negli ultimi giorni di validità della campagna. I prodotti sono tutti distribuiti in versione no brand, con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nella stessa location in cui è stato completato in precedenza l’acquisto.

Coloro che invece vorranno comprare su Amazon, potranno affidarsi a questo canale Telegram speciale, per ricevere in cambio codici sconto gratis.

Carrefour: le occasioni sono invidiabili

Il prodotto più costoso, ed intrigante, dell’intero volantino carrefour, è chiaramente il solito iPhone 12, il più recente modello dell’azienda di Cupertino, disponibile nella versione da 64GB di memoria interna, al prezzo finale di 819 euro.

Tutte le alternative proposte da Carrefour, invece, cadono nella fascia media della telefonia mobile, dove possiamo trovare Xiaomi Mi 10 Lite 5G, disponibile a 259 euro, passando anche per Oppo A15 a 129 euro, Samsung Galaxy A32 a 269 euro, Motorola G9 Power a 179 euro, Samsung Galaxy A02s a 149 euro o anche Alcatel 1SE 2020 a 99 euro.

Tutti gli altri sconti del volantino sono legati più che altro a prodotti di elettronica generale, come ad esempio i televisori, o i più comuni elettrodomestici disponibili attualmente sul mercato italiano. Maggiori dettagli sono elencati qui sotto.