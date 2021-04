Il volantino trony è assolutamente ricco di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire di mano, sebbene comunque la campagna risulti essere purtroppo limitata ad una ristrettissima cerchia di punti vendita sul territorio nazionale, senza la possibilità di godere degli stessi prezzi sul sito ufficiale.

Gli acquisti, come è lecito immaginarsi dal paragrafo precedente, possono essere completati nei negozi dislocati in Piemonte, Toscana e Lombardia, oltre che nella relativamente piccola cittadina di Affi. Tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, e potranno essere acquistati in versione totalmente sbrandizzata (quindi con aggiornamenti rilasciati dal produttore, non dall’operatore telefonico).

Trony: le occasioni hanno prezzi veramente incredibili

All’interno del volantino Trony possiamo trovare un buonissimo numero e quantitativo di promozioni, più che altro legate alla fascia intermedia della telefonia mobile. Sono davvero pochissimi i top di gamma inclusi nella campagna, molto spesso in vendita a prezzi vicinissimi al listino del periodo.

Le migliori occasioni si registrano riducendo di molto le aspettative, qui infatti possiamo spaziare tra Xiaomi Redmi 9, Motorola G10, Motorola E6s, Vivo Y70, Samsung Galaxy A72, Motorola G30, Xiaomi Mi 10T Lite e qualche prodotto Realme, tutti però con prezzi che non supereranno mai i 300/400 euro.

I dettagli della campagna promozionale citata nel nostro articolo sono raccolti precisamente nella galleria fotografica che trovate inclusa qui sotto, ricordatevi comunque delle varie limitazioni discusse in precedenza, in merito alla disponibilità sul territorio.