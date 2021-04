L’operatore virtuale PosteMobile ha deciso di prorogare fino al 27 Aprile 2021, salvo ulteriori cambiamenti, la sua offerta tariffaria Creami Wow 10GB, dedicata a tutti i nuovi clienti PosteMobile, con o senza portabilità del numero.

Per sottoscrivere l’offerta, disponibile sia online sul sito ufficiale dell’operatore che tramite contatto telefonico con un consulente, è necessario sostenere il costo della nuova SIM ricaricabile, pari a 20 euro con 10 euro di traffico incluso. Ricordiamoci ora cosa propone l’offerta appena menzionata.

Come tutte le altre offerte della gamma Creami, PosteMobile Creami Wow 10GB utilizza il meccanismo dei cosiddetti Credit, ciascuno dei quali viene scalato all’invio di 1 SMS oppure al raggiungimento di 1 minuto di traffico voce o di 1MB di navigazione.

Più precisamente, l’offerta prevede l’attivazione della tariffa flat Creami NEXT 1, che ogni mese offre al cliente credit illimitati per chiamate ed SMS verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, oltre a 10 Giga di traffico internet mobile, il tutto al costo promozionale di 4.99 euro al mese. Il traffico dati incluso è composto nello specifico da 5 Giga di base e 5 Giga bonus, questi ultimi erogati entro 24 ore dall’attivazione della SIM.

A partire dalla seconda mensilità, il cliente PosteMobile potrà invece usufruire dei 10 Giga totali (10240 credit) subito dopo il rinnovo del piano. I credit dedicati al traffico internet non sono cumulabili con quelli del mese successivo e andranno quindi persi definitivamente se non vengono utilizzati nel periodo di riferimento. Per scoprire maggiori dettagli o attivare l’offerta, visitate il sito ufficiale dell’operatore.