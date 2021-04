PostePay ha deciso di continuare a rendere attivabili fino al 17 Aprile 2021, salvo ulteriori cambiamenti, le sue offerte della gamma PostePay Connect, con SIM ricaricabile PosteMobile e carta prepagata PostePay Evolution inclusa.

Le offerte in questione sono valide sia per i clienti privati già titolari di una carta Postepay Evolution, che per clienti privati che ne richiedono una nuova con opzione Connect, insieme a una SIM PosteMobile ricaricabile con o senza portabilità. Scopriamole insieme.

PosteMobile proroga le offerte PostePay Connect

Iniziando con la PostePay Connect Back mensile, questa prevede in dettaglio il canone annuale della PostePay Evolution pari a 12 euro e la nuova SIM PosteMobile con il piano tariffario PosteMobile Connect Back 1 attivo al costo di 10 euro al mese. Quest’ultima prevede credit illimitati per chiamate ed SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile, con rinnovo mensile tramite addebito sulla carta PostePay Evolution con opzione Connect.

L’offerta PostePay Connect Back è disponibile anche in versione annuale, con la carta PostePay Evolution inclusa sempre al costo annuo di 12 euro e la SIM PosteMobile con il piano tariffario PosteMobile Connect Back 12, in questo caso con un costo di 100 euro ogni anno, dunque pari a circa 8,33 euro al mese. Comprende credit illimitati per chiamate ed SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile, con rinnovo mensile tramite addebito sulla carta PostePay Evolution con opzione Connect.

Infine troviamo la PostePay Connect 12 mesi, sottoscrivibile sostenendo un canone annuo di 70 euro, comprensivo di 12 euro annuali per la carta PostePay Evolution e 58 euro ogni anno (4,83 euro al mese) per il piano tariffario PosteMobile Connect 12 mesi. E quest’ultima comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 20 Giga di traffico dati al mese. Il contributo di attivazione della SIM e il costo di emissione della carta PostePay Evolution sono entrambi in promozione a 0 euro. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.