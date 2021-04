CoopVoce: tre promozioni EVO da pochi euro al mese ma complete

Quando CoopVoce ha scelto di Spingere forte nel mondo della telefonia mobile, in molti hanno nutrito dei dubbi. Questi inizialmente sono stati legittimati dall’operato del gestore, il quale infatti non è riuscito ad esprimersi al meglio. Erano infatti molto pochi gli utenti che si affidavano alle sue offerte, tacciate di essere troppo esigue dal punto di vista dei contenuti.

In seguito per CoopVoce ha saputo trovare la quadra giusta, mettendo a disposizione del suo pubblico più offerte di altissimo livello. Queste hanno denotato il netto cambio di strategia del provider virtuale, il quale oggi offre altre tre offerte degne di nota. Queste mirano a concedere sempre gli stessi benefici e quindi qualità, quantità e convenienza. La nuova linea in questione prende il nome di EVO ed è rappresentata da tre promozioni che dureranno per sempre allo stesso prezzo. Il tutto chiaramente sempre all’insegna della grande qualità.

CoopVoce: con queste tre offerte è possibile avere il meglio, ecco al linea EVO

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS