CoopVoce: con tre nuove offerte della linea EVO ecco promo da 4,99 euro

Coop è quel colosso della telefonia che nessuno si aspettava potesse riscuotere un successo tale. Oggi risulta uno dei migliori in merito al risparmio e soprattutto alla qualità. Nonostante la sua fortuna guadagnata in campo alimentare, l’azienda ha investito tanto in CoopVoce, gestore mobile virtuale che non ha portato tanti risultati inizialmente e che ora avrebbe sovvertito le proprie sorti.

In un mercato popolato da gestori molto più potenti, il nuovo provider è riuscito in più frangenti a dire la sua grazie alle promozioni a cui si è dedicato. L’operatore nasce per tutte quelle persone che non usano tanto lo smartphone e quindi per produrre promozioni non piene di contenuti. La strategia sembra essere ottimale, dato che TIM e Vodafone ad esempio hanno le stesse promo a prezzi più alti. Proprio per continuare a dare una prova della sua maturità in tale settore, il gestore virtuale ha lanciato la sua nuova linea di promozioni telefoniche mobili che prende il nome di EVO.

CoopVoce: queste nuove offerte hanno davvero tutto, ecco la linea EVO che parte da 4,99 euro

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS