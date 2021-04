Una delle funzionalitá piú utili che Apple ha introdotto con iOS 14 è relativa alla privacy. Ogni volta che un’app accede agli appunti dello smartphone, ad esempio, compare un pop-up informativo che avvisa gli utenti dell’accesso ai loro appunti da parte di un app. Quando iOS 14 è stato distribuito per la prima volta agli sviluppatori, molti sono rimasti sorpresi di scoprire che c’erano app che accedevano segretamente agli appunti del device.

Ora, secondo un rapporto di XDA Developers, sembra che Google stia “prendendo in prestito” la funzione da iOS con un prompt di accesso agli appunti. Come è possibile vedere negli screenshot in basso, ogni volta che un’app accede agli appunti, l’utente riceverá un piccolo messaggio che lo informerá di tale accesso.

Android 12 potrebbe arrivare agli utenti tra qualche mese

É interessante notare che, a differenza della versione iOS, Android 12 consentirá agli utenti di attivare o disattivare la funzione, offrendo agli utenti la possibilitá di scegliere se si tratta o meno di avvisi che desiderano visualizzare. Va notato che da Android 10, Google ha apportato modifiche in modo che le app in esecuzione in background non possano accedere agli appunti.

Ció significa che gli utenti Android sono stati protetti durante le ultime due versioni del software, ma avere una funzionalitá di sicurezza in piú é sempre un piacere e siamo sicuri che alcuni utenti apprezzeranno lo stesso. Inoltre, una delle modifiche che saranno presenti in Android 12 é una pagina “bridges app” in “Accesso alle notifiche”. Non esiste una descrizione di ció che la funzionalitá puó fare, ma l’ipotesi é che la funzione ti consentirá di scegliere quali notifiche potranno essere visualizzate da altre app.