Nel tempo, Gboard è diventato il gestore di appunti non ufficiale di Android da quando ha introdotto la funzione l’anno scorso. Oltre a ricordare le ultime cose che hai copiato negli appunti, ti mostra come suggerimento gli elementi che hai appena copiato. A meno che non lo disattivi.

Se vuoi mantenere la funzionalità degli appunti in Gboard, ma per qualche motivo preferisci che non suggerisca gli ultimi testi o immagini che hai copiato per incollare rapidamente dalla barra dei suggerimenti, l’ultima beta di Gboard ti consente già di disabilitarla.

Appunti sì, suggerimenti no

Gboard 10.3 incorpora una nuova sezione nelle sue opzioni: le impostazioni degli appunti. Al momento, questa sezione è rilasciata con un’unica impostazione disponibile: mostra -o no- i suggerimenti di immagini e testi copiati di recente.

Questa impostazione funziona indipendentemente dall’accesso agli appunti di Gboard, quindi puoi comunque utilizzare la tastiera per incollare facilmente frammenti di testo e immagini nelle applicazioni supportate. La differenza è che, invece di incollare dalla barra dei suggerimenti, dovresti andare alla sezione Appunti.

Per impostazione predefinita, se hai attivato gli appunti in Gboard, viene attivata anche la funzione per mostrare i suggerimenti nella barra in alto. Disattivare questi suggerimenti può essere utile se ti distrae, ti confonde o se preferisci andare manualmente alla sezione degli appunti. La verità è che il modo in cui appaiono questi suggerimenti non è del tutto coerente e, a volte, quando vuoi che appaiano, non compaiono e viceversa.

Si tratta di una piccola novità disponibile in Gboard 10.3 beta , disponibile nel programma beta di Google Play, così come APKMirror. Tuttavia, non dovrebbe volerci molto per arrivare anche alla versione stabile.