Il volantino MediaWorld disponibile fino al 14 aprile 2021, in tutti i negozi in Italia, ma anche direttamente online sul sito ufficiale, promette un risparmio incredibile anche sull’acquisto degli ultimi modelli di smartphone lanciati sul mercato nazionale.

Alla base della campagna promozionale, infatti, è possibile scovare un buonissimo quantitativo di offerte speciali applicate quasi interamente sugli elettrodomestici ed i prodotti in generale per la casa, con picchi di riduzioni di prezzo dal qualitativo molto elevato.

Coloro che decideranno di affidarsi all’e-commerce per cercare di risparmiare, devono ad ogni modo sapere che è previsto il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio, sempre da aggiungere a quanto mostrato effettivamente a schermo (in genere ammontano al massimo a 10 euro, salvo rari casi).

MediaWorld: che sconti per tutti gli utenti

Spostando poi l’attenzione verso il segmento della telefonia mobile, scopriamo una coppia di promozioni da non perdere assolutamente di vista. Gli utenti hanno la possibilità di mettere le mani sul “vecchio” Samsung Galaxy S20+, pagandolo 699 euro, nella sua variante da 128GB di memoria interna.

Volendo invece puntare ad un qualcosa di ancora più recente, segnaliamo la presenza del Samsung Galaxy S21 5G in vendita a prezzo base di 899 euro, ma con la possibilità di godere di un extra-sconto di 150 euro direttamente in cassa, raggiungendo difatti soli 749 euro per la versione con 256GB di memoria interna.

Le promozioni del volantino MediaWorld le potete trovare nelle pagine sottostanti.