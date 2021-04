Expert ha recentemente deciso di rendere disponibile un volantino assolutamente in grado di attirare l’interesse dei tantissimi consumatori oggi alla ricerca della perfetta occasione per riuscire a risparmiare il più possibile, nel momento in cui decidono di acquistare la tecnologia generale.

Alla base della campagna promozionale troviamo comunque la possibilità di ricevere un omaggio veramente speciale, coloro che sceglieranno di acquistare un elettrodomestico o un televisore tra i modelli contrassegnati, riceveranno gratis la macchina per caffè Borbone, il cui valore commerciale si aggira comunque attorno ai 130 euro, con incluse 130 cialde. La consegna, come al solito, sarà immediata in cassa, non sarà assolutamente necessario attendere un intervallo temporale.

Expert: risparmiare è semplicissimo

Risparmiare con Expert è decisamente più semplice del previsto, al netto di tutto quanto vi abbiamo appena raccontato, scorrendo le pagine della campagna si possono scovare ottime occasioni da non perdere assolutamente di vista, più che altro legate alla fascia intermedia della telefonia mobile.

I migliori prodotti in promozione rientrano infatti tra Xiaomi Mi 10T, Huawei P40 Lite, Huawei P40 Lite 5G, Xiaomi Redmi Note 9T, Samsung Galaxy A32, Realme 7 Pro, Motorola G30, Vivo Y20s, Huawei P40 e tanti altri ancora. Le pagine della campagna sono davvero tantissime e molto varie tra di loro, un forte segnale che expert sta cercando di accontentare il maggior numero di utenti con i propri sconti; approfonditene la conoscenza aprendo le immagini che abbiamo inserito per voi nell’articolo.