Nonostante Samsung sia impegnata nella commercializzazione del Galaxy S20 FE con un nuoco System on Chip, il lavori per la nuova generazione procedono spediti. Infatti, in queste ore sono emersi alcuni dettagli sul Galaxy S21 FE.

La conferma arriva dal leaker OnLeaks che ha svelato un primo render del device. Stando a questa prima immagine, il Galaxy S21 FE rimarrà federe alla precedente generazione sotto il punto di vista del design ma con alcuni cambiamenti sostanziali.

Infatti, si nota immediatamente il comparto fotografico che richiama direttamente quello della famiglia Galaxy S21. Le ottiche saranno inserite in un’area bombata rispetto alla cover posteriore, che quindi sporgerà di qualche millimetro.

Il Samsung Galaxy S21 FE si mostra nel primo render



Inoltre, il leaker ha anche anticipato alcune delle specifiche tecniche di Galaxy S21 FE. Il device sarà caratterizzato da un display AMOLED da 6.4 pollici. La diagonale sarà leggermente più piccola del precedente modello, il quale invece vantava un display da 6.5 pollici. Tuttavia, la larghezza dello schermo sarà superiore rispetto a quella di Galaxy S21.

In generale, si parla di dimensioni complessive di 155.7 x 74.5 x 7.9mm con uno spessore massimo di 9.3mm in corrispondenza delle fotocamere. Inoltre, il frame laterale sarà realizzato in metallo mentre la cover posteriore in policarbonato tratto per risultare simile al vetro.

L’obiettivo di Samsung con questo device è quello di replicare il successo della precedente generazione offrendo un nuovo device dalle specifiche superiori. Infatti, la versione Fan Edition offrirà l’esperienza d’uso di un Galaxy S21, ma ad un prezzo inferiore. Al momento non è chiaro quando Samsung presenterà il device. Possiamo aspettarci un debutto verso l’estate, magari già a luglio o agosto.