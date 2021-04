Nella giornata di domenica 11 aprile, gli appassionati di calcio hanno avuto una spiacevole sorpresa. Infatti, non è stato possibile seguire le partite in programma nel pomeriggio trasmesse su DAZN.

Il servizio ha smesso di funzionare sia nella versione browser sia in app dalle 12:30 fino alle 17:00. Questo ha impedito ai tifosi di seguire la partita Inter-Cagliari e la successiva Verona – Lazio. Oltre alle partite, sono mancati anche tutti i contenuti di approfondimento legati alla giornata calcistica.

Gli utenti che seguivano DAZN dal canale dedicato su Sky Sport non hanno rilevato alcun problema. La piattaforma ha confermato che si è trattato di un problema diffuso a livello nazionale e ha cercato di risolvere la situazione al più presto.

DAZN down e tifosi infuriati

Siamo molto amareggiati per quanto accaduto oggi sulla nostra piattaforma. Siamo assolutamente consapevoli della grande responsabilità che abbiamo nei confronti di tutti i tifosi e dell'intero mondo dello sport. — DAZN Italia (@DAZN_IT) April 11, 2021

Tuttavia, per tutto il pomeriggio i canali risultavano oscurati. DAZN si è scusata con gli utenti confermando la natura tecnica del problema. In particolare, il disservizio è derivato da un errore di autenticazione legato al partner Comcast Technology Solutions (CTS). Questo ha impedito la corretta fruizione dei contenuti a tanti broadcaster europei.

Nonostante questa giustificazione, DAZN è consapevole che il disservizio ha creato problemi ai tifosi e agli abbonati. Per questo motivo, l’azienda ha confermato che verranno offerti degli indennizzi a tutti coloro che hanno riscontrato problemi. Al momento non è chiaro la tipologia di indennizzo, ma restiamo in attesa di ulteriori comunicazioni.

La situazione di DAZN è molto complicata, anche considerando che nei giorni scorsi la società si assicurata i diritti di trasmissione della Serie A per i prossimi tre anni. Un evento del genere non potrà ripetersi e per questo si sta lavorando per far arrivare il servizio anche sul Digitale Terrestre.