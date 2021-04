Molti non ci avrebbero scommesso e invece dopo il primo episodio si sono trovati a guardarne uno dopo l’altro. Si tratta di Vis a Vis una serie TV spagnola presente sul catalogo Netflix. Grande successo quindi anche per questo titolo. La storia di Macarena, giovane donna ingenua protagonista delle vicende in un carcere, ha davvero catturato quelli che sono ormai diventati i fan della serie TV. Sconsigliamo la lettura di questo articolo a chi è debole di cuore, ma soprattutto adora questo titolo. Siete sicuri di voler leggere la notizia?

Vis a Vis – Il prezzo del riscatto si è conclusa con l’ultima stagione, la quarta. Ha poi visto un colpo di coda con lo spin-off L’Oasi. Ma il nodo cruciale che tutti si chiedono è: ci sarà un seguito, o meglio, almeno uno dei due?

Brutte notizie per Vis a Vis 5

Purtroppo il nostro compito è quello di mettere i fan di Vis a Vis davanti alla nuda e cruda realtà. La storia di Macarena finisce qui, o meglio là dove è terminata la quarta stagione. Quindi un capitolo 5 per questa narrazione non ci sarà.

A confermarlo è stato il creatore Iván Escobar. Si spengono anche le speranze per un’ulteriore sesta stagione. Tuttavia molti sperano tanto in un sequel di Vis a Vis: L’Oasi che aveva ridato vita alla storia in un contesto completamente differente. Ecco come spiega com’è nata questa idea Escobar, in un’intervista a Vertele!: “Avremmo potuto fare una quinta stagione conservativa con le stesse liturgie e concetti delle precedenti, ma abbiamo deciso di cambiare l’universo, i colori e lanciarci nel vuoto“.

Possiamo credere quindi che ci sarà un capitolo 2 per questo spin-off?

Lasciate ogni speranza o voi che entrate

“Lasciate ogni speranza o voi che entrate” era la frase posta all’ingresso dell’inferno Dantesco. Metteva in guardia chi vi entrava facendo intendere che il viaggio sarebbe stato di sola andata. E come Virgilio incoraggiò Dante a fare questo viaggio, ma a prepararsi psicologicamente a vedere le anime dannate, anche noi vi incoraggiamo ad affrontare anche questa ulteriore brutta notizia in merito.

“Come quelle coppie che decidono di avere un figlio prima di divorziare“, è la spiegazione di Escobar alla scelta di realizzare Vis a Vis: L’Oasi. E con questa frase si è capito che nemmeno per questo spin-off ci sarà un capitolo 2. Così è la vita e anche le cose emozionanti prima o poi hanno una fine.

