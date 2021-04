Si parla molto delle Top Ten che stanno conquistando gli schermi di tutto il mondo tra i titoli presenti sul catalogo di Netflix. Eccezionali e avvincenti, sicuramente sono degni della loro posizione in classifica. Esistono però 4 serie TV rivelazione che appassioneranno tutti. uscite da poco sono in grado di incollare gli abbonati allo schermo dal primo fino all’ultimo episodio. Sarebbe un vero peccato farsele scappare. Ecco quali sono.

Netflix nasconde 4 serie TV da non farsi scappare

Sono 4 le serie TV di cui vogliamo parlarvi oggi e che non dovete assolutamente farvi scappare. Diverse per genere l’una dall’altra, sono in grado di regalare forti emozioni e di catturare l’attenzione dello spettatore. Si tratta di 4 titoli uno più bello e avvincente dell’altro:

Formula 1: Drive to Survive;

Il mondo dei pirati;

La coppia quasi perfetta;

Zero Chill.

Formula 1: Drive to Survive

Formula 1: Drive to Survive è una docu serie prodotta da Netflix che fin dalla sua prima stagione ha appassionato gli amanti di questo sport e non solo. Anche in questa nuova stagione sarà possibile vedere da vicino come i piloti e le scuderie affrontano il nuovo campionato. Ma stavolta c’è un nemico in più a frenare tutti: il Covid-19. Adrenalina, velocità e gravi incidenti fanno di questa la stagione rivelazione della serie.

Il mondo dei pirati: una cruda docu serie firmata Netflix

Tutti ne hanno sentito parlare, ma pochi si sono addentrati nel loro mondo fatto di furti, viaggi e tempeste. Ma anche regni, sudditi e governi. Ecco ciò che uscirà da questa docu serie provocatoria, avvincente e allo stesso tempo cruda. Il mondo dei pirati è una produzione Netflix che entrerà nel vivo dell’azione e delle vicende dei nomi più famosi e conosciuti dei pirati.

La coppia quasi perfetta

Una serie TV alquanto singolare con una tematica particolare. Chi ha già visto il programma Matrimonio a prima vista? Nato in America, c’è anche una versione italiana in onda sempre sul canale Real Time. La coppia quasi perfetta è molto simile per trama. Sicuramente più futuristica ci lancia in un mondo dove attraverso un test del DNA un’agenzia è in grado di trovare l’unica persona capace di essere la nostra metà precisa.

Zero Chill

Zero Chill è un titolo presente sul catalogo Netflix per tutta la famiglia. Racconta la storia di Kayala, una ragazza di 15 anni appassionata di pattinaggio sul ghiaccio. Si troverà a dover subire e affrontare un’ingiustizia. Con la famiglia è costretta a trasferirsi dal Canada al Regno Unito perché suo fratello maggiore è stato ammesso in una prestigiosa accademia di hockey sul ghiaccio. Kayala sentirà forte questa preferenza da parte dei genitori e cercherà di uscire dall’ombra del fratello per dimostrare quanto vale.

