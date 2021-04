In questi giorni il web non fa che parlare di un programma recentemente caricato sulla piattaforma Prime Video. Stiamo parlando di LOL, un reality comico già realizzato in diversi paesi e approdato infine in Italia. Con Fedez e Mara Maionchi a presentarlo, vede protagonisti 10 diversi comici che hanno l’obiettivo di resistere 6 ore senza ridere, nel tentativo di far ridere gli altri. Il vincitore riceverà 100.000 euro da devolvere in beneficenza. Ma chi è stato infine, vincitore di questo show?

LOL, tra tutti i pronostici, nessuno si aspettava questo vincitore

Abbiamo già parlato in questo precedente articolo di come funziona LOL, quali sono le regole e dell’elenco dei concorrenti. Per recapitolare però, ve li ricorderemo. Elio (Stefano Belisari di Elio e le storie tese), Angelo Pintus, Caterina Guzzanti e naturalmente Lillo (Pasquale Petrolo di Lillo e Greg) sono i più noti. Anche Frank Matano, Ciro e Fru dei The Jackal e Katia Follesa a seguire e infine Luca Ravenna (Stand Up Comedian) e Michela Giraud.

La peculiarità incredibile di LOL è la velocità con cui se ne è parlato e la quantità di meme che sono nati, diffondendosi viralmente sul web. Principalmente si è parlato delle gag di Elio, con il suo tip tap, l’esibizione con il flauto, le quattro braccia e l’inseguimento di Matano con il microfono e molto altro. Oppure di Lillo, con il suo Posaman, i profili o i numeri di magia del Mago Lioz. Si è parlato molto della capacità di Caterina Guzzanti di non ridere e di resistere praticamente fino alla fine.

Eppure con sorpresa di tutti, il vincitore della gara è stato Ciro. Sì, perché essendo anche uno tra i primi ad essere ammoniti inizialmente, nessuno aveva scommesso sulla sua durata all’interno dello show. Lo show ha avuto un boom di ascolti e con alta probabilità, si farà una seconda stagione di questo show. Nel frattempo se ne sentite la mancanza, potreste sempre guardare le versioni LOL degli altri paesi. Scoprirete un umorismo molto molto diverso da quello italiano.