Le nuove offerte di Euronics portano con sé prodotti veramente molto interessanti e sconti assolutamente da non perdere, in questo modo ogni utente ha la possibilità di risparmiare al massimo su ogni acquisto effettuato, sebbene sia comunque tutto limitato al recarsi direttamente nei punti vendita prestabiliti.

La campagna promozionale, come è facilmente intuibile da quanto scritto sopra, è disponibile in esclusiva assoluta presso i negozi di proprietà del socio Euronics Bruno, gli unici utenti che possono accedere agli sconti dovranno recarsi personalmente in negozio, non avendo difatti la possibilità di godere degli stessi prezzi online sul sito ufficiale. Nell’eventualità in cui si dovessero spendere più di 199 euro, ricordiamo essere possibile richiedere la rateizzazione senza interessi, con versamento della prima rata a partire dalla mensilità di Giugno 2021.

Euronics: le nuove offerte sono alla portata di tutti

I prezzi racchiusi nella campagna promozionale, avvicinano di molto gli utenti all’acquisto di un nuovo smartphone, data comunque la possibilità di mettere le mani su prodotti relativamente di buona qualità, a prezzi generalmente economici.

I dispositivi da non perdere assolutamente di vista, ad ogni modo, rientrano tra Samsung Galaxy A32, in vendita nel periodo corrente a 279 euro, passando anche per Samsung Galaxy A52 a 379 euro, come anche Galaxy A72 alla modica cifra di 499 euro. Volendo invece abbandonare il brand Samsung, segnaliamo la presenza di un buonissimo Oppo A72 da 169 euro, anch’esso in versione completamente sbrandizzata.