Le nuove offerte di MediaWorld riescono davvero a metter all’angolo Unieuro, portando con sé una miriade di sconti e di prezzi decisamente più bassi del normale, grazie ai quali sarà possibile accedere tranquillamente ai top di gamma del periodo, senza nemmeno essere costretti a pagarli più di tanto.

Con l’attuale campagna promozionale, tutti noi abbiamo la possibilità di accedere agli stessi identici prezzi di vendita, anche sul sito ufficiale di MediaWorld, data la validità della campagna online fino al 14 aprile 2021. L’unica cosa da sapere riguarda sicuramente la necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, sempre da aggiungere alla cifra che vedete mostrata direttamente a schermo. Se interessati alla rateizzazione, è presente comunque il classico Tasso Zero, con pagamento senza interessi a partire da 199 euro.

Andate subito sul canale Telegram di TecnoAndroid per ricevere codici sconto Amazon e tutte le nuove offerte speciali.

MediaWorld: risparmiare non è mai stato così facile

Risparmiare con Mediaworld è decisamente più semplice del previsto, anche nel momento in cui volete acquistare uno smartphone con sistema operativo iOS, infatti sono disponibili svariati modelli a prezzi relativamente ridotti, tra i quali troviamo iPhone 12 pro Max, in vendita a 1349 euro, passando anche per iPhone 12, iPhone 12 Mini o iPhone XR, tutti con prezzo oscillanti tra 569 e 829 euro.

Volendo volgere la propria attenzione verso il mondo Android, si scoprono terminali relativamente economici, più che altro appartenenti alla fascia di prezzo dei 150 – 500 euro, con il picco individuato nel Samsung Galaxy A72 disponibile all’acquisto proprio a 449 euro.

Tutti gli altri sconti sono visibili nelle pagine sottostanti.